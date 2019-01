Forti raffiche di vento: cade albero in piazza Diaz

Nessuan nevicata nella notte a Bari, ma forti raffiche di vento gelido che hanno sferzato la città, provocando anche qualche danno. In particolare, nelle prime ore del mattino i vigili del fuoco sono intervenuti in piazza Diaz, sul lungomare, per un albero caduto.

Sradicato probabilmente dal forte vento, l'albero cadendo ha colpito una giostra per bambini ubicata sulla piazza, danneggiandone il tetto.