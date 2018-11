Lampade stradali 'fuori posto' in via Manzoni: "Quando saranno sistemate?"

"Quando riporteranno al loro posto le due lampade dell'illuminazione stradale in via Manzoni?". La segnalazione arriva dalla strada del quartiere Libertà: all'altezza dell'intersezione con via Abate Gimma, si trovano due corpi illuminanti fissati sulla facciata delle palazzine, al lato della strada, anziché al centro come tutte le altre.

Le due lampade - segnala chi frequenta la zona - sarebbero state spostate per ragioni di sicurezza legate all'esecuzione di alcuni lavori, ma da circa un mese e mezzo - cioè da quando i lavori sono terminati - nessuno si è fatto carico di riportarle al loro posto. "Fino a quando saranno lì dimenticate?", si chiedono i cittadini che hanno effettuato la segnalazione, sperando in un rapido intervento.