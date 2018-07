Si apre buca nell'asfalto: camion Amiu resta bloccato in via Melo

Il manto stradale cede e il compattatore Amiu resta bloccato, con una ruota che sprofonda a metà nell'asfalto. E' accaduto questa mattina in pieno centro, in via Melo all'altezza dell'incrocio con via Davanzati. L'episodio è stato segnalato anche sulla pagina Fb del sindaco Decaro.

Proprio di recente sul quel tratto era stato effettuato un intervento di riasfaltatura, in seguito alle segnalazioni di un avvallamento. Ma questa mattina il manto stradale non ha retto al passaggio del mezzo. Ora i tecnici sono al lavoro per capire cosa abbia provocato il cedimento.

Sul posto per regolare la viabilità è intervenuta la Polizia locale.

Gallery