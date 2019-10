Via Peucetia, panchina sradicata e distrutta nel giardino davanti alla chiesa di San Francesco

Una delle panchine in legno nel giardinetto davanti alla chiesa di San Francesco, a Japigia, sradicata e praticamente distrutta. La segnalazione arriva da un cittadino, che con una foto mostra le condizioni in cui versa la 'panchina bullonata': staccata dalla base in cemento, con buona parte dei listelli in legno ormai mancanti. "La mamma degli incivili idioti è sempre incinta", scrive l'uomo lamentando anche la mancanza di un servizio di guardiania nei giardini pubblici "lasciati allo sbando".