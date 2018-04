Via Poli, buche stradali come crateri: "Rischio costante per auto e persone"

"Possibile che non si riesce a ripristinare il manto stradale, o dobbiamo aspettare che ci siano incidenti dovute a cadute o rotture gomme?". Così una residente di via Saverio Poli, in zona Policlinico, lancia l'allarme sulle condizioni in cui versa la strada, disseminata di buche di grosse dimensioni.

Una segnalazione che si somma alle tante altre che in questi giorni giungono da diverse zone della città. "Ci sono anziani che passano, bimbi che si recano a scuola . Ma cosa bisogna fare per avere strade percorribili in maniera adeguata?", chiede la donna sollecitando un intervento per ripristinare il manto stradale.