Viale Traiano, residenti in attesa del nuovo ponte: "Lavori a rilento?". Galasso: "Cantiere va avanti"

Se il cronoprogramma annunciato all'avvio dei lavori - 120 giorni dall'inizio del cantiere - sarà rispettato, entro gennaio i residenti di viale Traiano avranno il nuovo ponte pedonale sulla ferrovia.

Tra attesa e disagi, i timori dei residenti

Negli ultimi giorni, però, tra gli abitanti della zona circola qualche timore su un possibile slittamento dei tempi. Ad alimentare le perplessità, l'impressione che - come segnalano a BariToday alcuni cittadini - da circa una settimana il cantiere sia sostanzialmente "fermo", o che gli operai siano al lavoro "solo per un paio d'ore al giorno". Una prospettiva, quella di un rinvio della consegna del cantiere, che preoccupa non poco i residenti, vista l'importanza di quel ponte che collega Madonnella e Japigia, quotidianamente utilizzato da tanti cittadini, e i disagi che l'assenza del sovrapasso ora inevitalmente comporta. C'è chi - spiega chi abita in zona - lo percorre ogni giorno per accompagnare i figli a scuola, e ora magari, costretto a un giro più lungo, prende l'auto, con un inevitabile impatto sul traffico in zona; oppure ci sono gli anziani, che lo attraversano per recarsi a fare la spesa. Senza contare che - sottolineano i residenti - la presenza di cantiere e recinzioni toglie posti auto preziosi in una zona densamente popolata.

La risposta dell'assessore: "Nessuno stop, il cantiere va avanti"

Alle preoccupazioni dei residenti su un possibile stallo del cantiere, risponde l'assessore ai Lavori pubblici Giuseppe Galasso. "Ci risulta che il cantiere è in attività - spiega Galasso a BariToday - Ho fatto una verifica con l'azienda la scorsa settimana: hanno effettuato lo scavo su via Messapia e gettato il magrone per lo strato di sottofondo. Poi sono al lavoro i tracciatori, che stanno tracciando gli interventi da dover fare per la platea, sempre in via Messapia". Nessuno stop, dunque, assicura l'assessore, che conferma la conclusione dei lavori prevista per gennaio. "Intanto - prosegue Galasso - in stabilimento sta continuando la produzione della passerella, che è composta da tre pezzi: il pezzo di scavalco e le due scale, da una parte e dall'altra. Sarà poi montata direttamente sul posto, presumibilmente a dicembre". Completato il montaggio, il sovrappasso dovrebbe essere riaperto al pubblico in breve tempo.