Gli imprenditori 'crollano' sul pavimento: la protesta sul lungomare per i settori colpiti dalle chiusure Covid. L'appello: "Servono aiuti"

Un flash mob con tamburisti e un'azione corale: i partecipanti che crollano sul pavimento, esattamente come è crollato il mondo delle imprese a causa delle chiusure imposte dall'emergenza Covid anche in Puglia. Circa 200 manifestanti, riuniti nel Movimento Impresa e nel settore Horeca (Hotellerie-Restaurant-Café), si sono dati appuntamento sul lungomare questa mattina per chiedere aiuti alla Regione e all'Inps in questo momento di crisi economica. Il racconto video della protesta.