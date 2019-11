Pochi vigili del fuoco e "impegnati persino a Barletta". Scatta la protesta a Bari: "Ci vogliono altri 100 uomini"

Scendono in piazza anche a Bari i vigili del fuoco per protestare, nella giornata in cui è stato indetto uno sciopero di 4 ore (dalle 16 alle 20), contro le carenze di organici e mezzi: in piazza Libertà, di fronte alla Prefettura, si sono dati appuntamento Cgil, Cisl e Confsal, per chiedere un'implementazione del personale del Comando provinciale di Bari, fortemente sottodimensionato rispetto ad altre città metropolitane.

"Al momento - spiega Leo Magrone, consigliere comunale di Bari e componente della segreteria nazionale Confsal - ci sono circa 100 unità in meno rispetto a quanto dovrebbe essere previsto. In più, l'apertura del nuovo comando di Barletta sta vedendo l'utilizzo di uomini in dotazione su Bari, peggiorando la situazione. Ci è stato anche detto che sarà aperto un distaccamento a Monopoli ma senza l'assegnazione di un nuovo personale".

Pochi vigili del fuoco, dunque, con Bari alla stregua "di una città - rimarca Magrone - come Perugia per la dotazione di uomini. Dovremmo, invece, avere numeri da città metropolitana". Il sit-in, stamane, ha ricevuto la visita del governatore Michele Emiliano che ha raccolto la nota dei manifestanti per convocarli nei prossimi giorni: "Anche il sindaco Antonio Decaro - ha aggiunto Magrone - ha annunciato che si farà promotore, da presidente Anci, delle istanze da noi portate avanti". Solidarietà ai manifestanti anche dal vicesindaco Eugenio Di Sciascio e dai componenti della IV Commissione Lavori Pubblici del Comune di Bari.

