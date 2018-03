L'Irlanda è di nuovo vicina: Ryanair rilancia il volo Bari-Dublino

La Puglia e l'Irlanda sono più vicine. Per la precisione a poco più di tre ore di distanza in aereo. Torna infatti una delle rotte aeree più amate dai viaggiatori baresi: il volo Bari-Dublino, coperto dal vettore Ryanair. Ad annunciarlo, tra le 37 nuove rotte italiane (tra cui il Brindisi-Verona e il Brindisi-Memmingen in Puglia) presentate per il 2018, è l'amministratore delegato della compagnia low cost, Michael O'Leary. “Siamo lieti di lanciare la più grande programmazione di sempre dall’Italia per l’inverno 2018/2019 - ha spiegato - con 37 nuove rotte e più voli su18 rotte esistenti, che permetteranno di trasportare 39 milioni di passeggeri in 29 aeroporti italiani con una crescita del 5 percento".

Due collegamenti a settimana

Due i collegamenti settimanali previsti: il lunedì e venerdì, con partenza da Palese alle 20,40 e arrivo nella capitale irlandese dopo quasi tre ore di volo, alle 23,10. Il volo di ritorno parte invece alle 8,05 e atterra sulla pista di Bari alle 12,25. Biglietti in vendita fino a venerdì 29 marzo 2019, con tariffe a partire da 24,99 euro. Una notizia che di certo farà felici gli abituali frequentatori del 'Karol Wojtyla', pronti a programmare una vacanza o un week-end di fuga nella terra del quadrifoglio.