Cassa integrazione aumentata per i lavoratori di Mercatone Uno: attesa dal Ministero l'approvazione per la cessione dei negozi

Aumentata la Cassa integrazione straordinaria per i lavoratori pugliesi di Mercatone Uno, che lo scorso mese avevano protestato sul lungomare di Bari chiedendo garanzie dopo la chiusura dei punti vendita su tutto il territorio nazionale. A darne notizia è la deputata pugliese Francesca Anna Ruggiero del Movimento 5 Stelle, componente della Commissione Finanze.

L'aumento del cig è riuscito grazie a una norma, contenuta nel decreto Milleproroghe, convertito definitivamente in legge qualche giorno fa, con il quale è stato modificato il criterio di calcolo del trattamento di integrazione salariale straordinaria, agganciandolo alle più favorevoli condizioni contrattuali precedenti alla cessione dei negozi dalla società M. Business S.r.l. alla Shernon Holding S.r.l, poi fallita. "Senza questo intervento infatti - ricorda la Ruggiero - l’importo sarebbe stato calcolato sulla base della retribuzione globale spettante al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, criterio con cui al dipendente sarebbe spettato un assegno poco dignitoso, come avevo denunciato già qualche mese fa". Alla Camera dei Deputati si è intervenuti sulla misura, aggiunge la deputata, arricchendola ulteriormente e aggiungendo l’integrazione della indennità di Cigs sia per il 2019 che per il 2020 con stanziamenti distinti per i due anni.

Diversa invece la situazione della cessione dei negozi, per i quali si attende l’approvazione del Comitato di Sorveglianza da parte del MiSe. "É chiaro che la misura sulla cassa integrazione punta a far rifiatare le famiglie dei dipendenti, ma ciò non basta, per cui ci stiamo impegnando per garantire un futuro a queste persone, vittime di una gestione scellerata” conclude la deputata" conclude.