Velivoli innovativi per una scommessa imprenditoriale vincente: prima pietra del nuovo stabilimento Blackshape a Palese

Poco prima dell'inaugurazione dell'82esima edizione della Fiera del Levante, il presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, ha partecipato alla posa della prima pietra del nuovo stabilimento Blackshape Spa, azienda leader mondiale nella produzione di velivoli leggeri e di Aviazione Generale in fibra di carbonio. La fabbrica sorgerà all'interno dell'area dell'aeroporto di Bari. L'azienda, nata nel 2009 dall'idea di due giovani ingegneri baresi, Angelo Petrosillo e Luciano Belviso fa parte oggi del gruppo Angel che fa capo a Vito Pertosa.

Conte: "Forte capacità innovativa"

Il presidente Conte ha affermato, nel corso della cerimonia che "le ragioni del successo di questa azienda, credo" risiedano "nella forte capacità innovativa. Gli imprenditori devono destinare parte cospicua delle risorse in innovazione, vale per tutte le realtà imprenditoriali, ancora di più per queste realtà specialistiche". All'appuntamento hanno preso parte anche il governatore Michele Emiliano e il sindaco Antonio Decaro: "Oggi - ha dichiarato il sindaco - stiamo raccontando la storia di una generazione che ha scommesso su se stessa e ha vinto. Blackshape in fondo è questo, la storia di due ragazzi che decidono di credere nella loro idea, di scommettere sul loro futuro e di rimanere nella loro terra".