Edilizia in crisi, i numeri neri del settore in Puglia: in dieci anni dimezzati i posti di lavoro

"Il settore sta attraversando una crisi che, negli ultimi 10 anni, ha portato in Puglia a un dimezzamento degli addetti a 32mila unità e ad un abbassamento dei salari di 12 milioni di euro". A snocciolare le cifre più nere della crisi del settore edilizio in Puglia è Silvano Penna, segretario generale della Fillea Cgil.

Domani, venerdì 15 novembre, a Bari come a Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto, e come in altre centro città italiane, si terranno i presidi organizzati da Fillea Cgil, Filca Cisl e Feneal Uil, per chiedere il rilancio del settore.

"Abbiamo bisogno - affermano i sindacati - di una politica industriale fondata sull’occupazione di qualità che, ad esempio, agisca sulla rigenerazione urbana, sulla messa in sicurezza del territorio e sul piano infrastrutturale. Se partissero le opere già cantierizzate e bloccate dalla mancanza di personale tecnico, avremmo un vero e proprio boom lavorativo. Occorre che il nuovo Governo e la Regione diano un segnale forte di svolta frenando la giungla degli appalti e del precariato che abbassa il livello dei salari, della qualità lavorativa e della sicurezza sui cantieri, istituendo una patente a punti rispetto agli incidenti lavorativi per le imprese che partecipano ai concorsi e introducendo il reato di 'omicidio sul lavoro', misure necessarie in un momento come questo dove raddoppiano morti e infortuni, spesso non più denunciati per via del nero".

Il presidio a Bari si terrà in piazza Prefettura, a partire dalle ore 9: è previsto un incontro tra la delegazione e i locali rappresentanti del governo.