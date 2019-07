La vertenza senza fine dell'ex Om Carrelli, la Uil: "Procedere con le assunzioni entro il 2020"

“Prendiamo atto del fatto che, al momento, la mobilità, per i lavoratori ex Om, è solo una chimera. Nonostante le rassicurazioni giunte dalla ministra per il Mezzogiorno Lezzi, ci scontriamo nuovamente con la normativa vigente e con la sua interpretazione politica". A dichiararlo, il segretario regionale con delega all’industria della Uil, Andrea Toma e il segretario generale della Uilm di Bari, Riccardo Falcetta, a margine dell'incontro tenutosi in task force regionale sulla vertenza della ex Om Carrelli, ancora lontana dalla risoluzione definitiva nonostante la firma, ad aprile scorso, del preliminare per la cessione del capannone della vecchia fabbrica a Selektika: "Per aprire qualche spiraglio di speranza - sostengono Toma e Falcetta - occorre un decreto che modifichi l’attuale procedura di concessione dell’ammortizzatore sociale. Decreto che, almeno al momento, è solo un auspicio e nulla più”.

"Procedere con le assunzioni entro il 2020"

“Al netto di questa brusca, ma preventivabile frenata - aggiungono i rappresentanti Uil - e dello stato generale di instabilità nella vertenza, abbiamo chiesto che per i lavoratori ex Om venga mantenuto l’impegno sancito con Selektica il 24 ottobre dello scorso anno, ovvero di procedere con le assunzioni entro il 2020, oltre che di avviare un’interlocuzione con il Comune di Bari per l’attivazione di corsi di formazione attraverso Porta Futuro. Inoltre, sarebbe opportuno aprire in tempi brevi un tavolo con il Governo al fine di fare chiarezza su tutti questi punti interrogativi che stanno mettendo a dura prova tante famiglie, già sfiancate da un tira e molla che si protrae da ormai troppi anni”.