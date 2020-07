A Giovinazzo il nuovo Famila Superstore del gruppo Megamark: circa 3 milioni l’investimento e 20 nuove assunzioni

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Ha aperto al pubblico oggi a Giovinazzo il nuovo Famila Superstore del Gruppo Megamark di Trani, realtà leader nella distribuzione moderna con circa 500 punti vendita in Puglia, Campania, Molise, Basilicata e Calabria. L’apertura del supermercato, circa 3 milioni di investimento e una ventina di nuove assunzioni, rientra nel piano industriale che, tra il 2019 e il 2021, prevede 85 milioni di investimenti per finanziare dieci nuove aperture in Puglia, ammodernare 20 negozi e assumere 160 persone. 2 Il supermercato, ubicato in via Giovinazzesi nel Mondo, di fronte al PalaPansini, è stato realizzato secondo i dettami della sostenibilità ambientale, con un impianto fotovoltaico solare che contribuirà a soddisfare il fabbisogno energetico del punto vendita, dimezzato grazie all’uso di banchi frigo ad alta efficienza energetica e luci a led. La nuova struttura, più di 1.500 metri quadri di superficie, presenta ambienti interni spaziosi e due parcheggi, uno coperto e uno scoperto, per un totale di 200 posti auto, con spazi riservati a diversamente abili, donne incinta, bici e moto. Previste tutte le misure anti-contagio, con la sanificazione quotidiana di ogni reparto. A disposizione dei clienti tutte le aree del fresco (gastronomia, panetteria, macelleria, pescheria, ortofrutta) con un’attenzione particolare ai prodotti del territorio e un servizio di prenotazione di piatti gastronomici pronti. Sarà possibile ordinare la spesa attraverso la megaapp o il numero telefonico 348/0919291 con ritiro della stessa direttamente dal superstore o con consegna a domicilio. Il punto vendita è inoltre dotato di casse veloci e automatiche, pratiche e facili da utilizzare. «Abbiamo ricominciato a parlare di sviluppo – ha dichiarato il cavaliere del lavoro Giovanni Pomarico, presidente del Gruppo Megamark – con l’apertura di nuovi supermercati, torniamo a volgere lo sguardo al futuro con nuovo ottimismo e l’entusiasmo di sempre perché questo significa creare occupazione e far ripartire l’economia nel nostro territorio: dopo i Famila Superstore di Cerignola e Conversano, inaugurati nei mesi scorsi, è ora la volta di Giovinazzo».