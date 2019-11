Le novità dell’Its Cuccovillo di Bari presentate al Mecspe Bari, dal 28 al 30 novembre

Si chiama Piazza della Formazione 4.0, ed è il risultato di una inedita sinergia tra eccellenze del Nord e del Sud: il Mecspe, fiera di riferimento in Italia e in Europa per l’industria manifatturiera, e l’Istituto Tecnico Superiore Cuccovillo di Bari, leader per la meccatronica e i processi d’innovazione nell’ambito dell’alta formazione professionalizzante post-diploma.

Il tradizionale appuntamento di Mecspe (che da 18 edizioni si tiene a Parma), quest’anno, allarga il proprio bacino di pubblico e di operatori, e con un parterre di oltre 600 aziende, per la prima volta farà tappa a Bari, dal 28 al 30 novembre 2019.

Nella tre giorni in programma nella Nuova Fiera del Levante, la novità è rappresentata appunto della Piazza della Formazione 4.0: un’area interamente dedicata alle nuove competenze e ai giovani, in cui l’ITS Cuccovillo di Bari e le aziende partner di progetto potranno raccontare la propria collaborazione e le opportunità per il territorio, permettendo al visitatore di toccare con mano alcuni progetti di successo, frutto del legame profondo tra formazione, industria e innovazione. Punto di riferimento sia a livello regionale che nazionale, l’ITS Cuccovillo, con i percorsi di studio proposti, sta puntando sempre più sulle tematiche Industry 4.0, coniugando così un binomio cruciale per il Mezzogiorno: il bisogno delle imprese di dotarsi di giovani altamente specializzati con solide competenze in tema di fabbrica intelligente e con una spiccata propensione all’innovazione; il bisogno dei giovani di essere formati attraverso metodi di apprendimento che valorizzino la loro capacità di imparare sul campo, di essere creativi ed originali e di trovare sempre nuove soluzioni. Un dialogo continuo e concreto tra il mondo della formazione ad alta specializzazione e le imprese (dalle più piccole alle multinazionali).

Partner del progetto sono Bosch, Comau, Masmec, Omron, Softech ed Umana che, oltre ad essere presenti nella Piazza con un loro stand, si alterneranno nelle varie aree per offrire il proprio importante contributo di esperienze e conoscenze.

La Piazza si articola in spazi dedicati: un’Area Speech, che prevede un ricco calendario di interventi; e un’Area Dimostrativa dove i partner aziendali presenteranno le proprie soluzioni e prodotti sempre attraverso il coinvolgimento degli studenti che hanno avuto l’opportunità di utilizzarli. Le attività della Piazza, si integreranno con quelle della vicina Officina Intelligente 4.0, fortemente voluta dal MECSPE, per introdurre il “Mondo dei Sogni” rappresentato dall’innovazione più avanzata.

La presentazione dell’ITS CUCCOVILLO nell’ambito del SISTEMA ITS PUGLIA, sarà un appuntamento fisso durante le giornate del MECSPE, per far comprendere cosa siano gli Istituti Tecnici Superiori, ovvero Corsi di Alta Formazione Terziaria Professionalizzante post-diploma realizzati in stretta collaborazione con le aziende per soddisfare i bisogni specifici delle aziende del Territorio nelle varie aree di competenza attraverso una metodologia fortemente laboratoriale.

Saranno anche presentati il progetto Deep Field 4.0, realizzato in collaborazione con la Bosch nell’ambito del progetto nazionale ITS4.0 promosso dal MIUR e dall’Università Ca’ Foscari, ed il progetto Interreg HISTEK finalizzato alla realizzazione di un Cluster tra PMI ed istituzioni formative e pubbliche di Italia, Albania e Montenegro per la progettazione di un percorso di formazione transnazionale e per l’avvio di ulteriori progetti di collaborazione. L’ITS Cuccovillo opera nell’area delle Meccanica, Meccatronica e Sistema Casa, nelle sue sedi di Bari e di Brindisi e sviluppa diverse specializzazioni anche attraverso l’erogazione di percorsi secondo il Sistema Duale. Ad oggi partecipano alla Fondazione oltre 50 Aziende, Confindustria (Bari-Bat, Brindisi ed Avellino), oltre ad istituzioni locali, enti di formazione, università e numerose scuole del Territorio. L’ITS Cuccovillo può vantare un record per il Sud: il 93% dei propri diplomati trova lavoro (la media nazionale è dell’80%).