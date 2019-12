Mercati aperti di domenica per le feste, buona la prima a Poggiofranco: per l'Immacolata bancarelle al San Paolo

Una domenica a passeggio tra le bancarelle del mercato, magari a caccia di idee - e dei primi acquisti - per i regali del Natale. Buona affluenza, questa mattina, per la prima delle aperture straordinarie dei mercati programmate per periodo delle feste.

"La prima domenica di aperture straordinarie dei Mercati di Natale ha registrato un successo clamoroso - commenta l'assessore alle Attività economiche Carla Palone - Il confronto, l’impegno, il lavoro comune svolto nelle scorse settimane con gli operatori mercatali, infatti, ci ha permesso di stilare un calendario di aperture che abbraccia tutto il periodo delle festività natalizie e che già da questo primo giorno dimostra di piacere ai cittadini baresi. Ed è questo quello che conta: l’impegno per cittadini e operatori commerciali. Ancora una volta, programmazione e dialogo si dimostrano la ricetta più giusta per ottenere importanti risultati per il commercio in questa città".

Questa mattina, le bancarelle hanno fatto tappa a Poggiofranco, in viale Madre Teresa di Calcutta. Le aperture (tutte di mattina) proseguono domenica prossima, 8 dicembre, giorno dell'Immacolata al San Paolo, mentre domenica 15 sarà la volta del mercato di via Salvemini. Domenica 22 dicembre appuntamento in via Vaccarella, a Carbonara, mentre per la domenica successiva, 29 dicembre, le bancarelle saranno nuovamente al San Paolo. A chiudere il calendario delle aperture straordinarie il mercato di domenica 5 gennaio in via Salvemini. Annullato, invece, il mercato inizialmente previsto per il 26 dicembre, giorno di Santo Stefano, in via Salvemini.