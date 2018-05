Sciopero controllori di volo, cancellazioni e collegamenti annullati anche all'aeroporto di Bari

Voli cancellati anche all'aeroporto di Bari per effetto dello sciopero dei controllori di volo italiani dell’Enav proclamato per oggi.

Due gli scioperi annunciati per questa giornata: il primo dalle 10 alle 18, indetto dalle organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Uil Trasporti e Unica, e il secondo dalle 13 alle 17 indetto da Fit-Cisl e Ugl-Ta. Dalle 10 alle 18 è previsto anche lo sciopero delle imprese di handling, proclamato da Filt, Fit, Uiltrasporti e Ugl Ta.

La mobilitazione ha avuto ripercussioni anche sullo scalo barese, dove risultano cancellati diversi collegamenti in partenza e in arrivo. In previsione della protesta, sono state le compagnie aeree a programmare numerose cancellazioni preventive, in modo da evitare disagi per i passeggeri. Stando ai dati forniti dall'Enac, in base a quelli ricevuti dagli aeroporti, le cancellazioni a causa degli scioperi sono 721 tra arrivi e partenze su tutto il territorio nazionale.