La Puglia regina dell'estate (anche) nel 2020: il 28% degli italiani la sceglie per le vacanze

La Puglia sarà (ancora una volta) la regina dell'estate. Anche nella 'Fase 3' del Covid. A certificarlo è il Codacons, che ha elaborato i primi dati sulle vacanze estive: il 28 per cento dei villeggianti sceglierà la nostra Regione, in particolare le zone del Gargano e del Salento, ma anche le spiagge del Barese non mancano di attirare l'attenzione dei vacanzieri. L’80% degli italiani che questa estate si concederanno una vacanza rimarrà entro i confini nazionali, la villeggiatura avrà una durata media inferiore rispetto al trend registrato negli ultimi anni e sarà all’insegna del relax.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

In una nota l'associazione spiega che l’emergenza Coronavirus modificherà sensibilmente le abitudini vacanziere degli italiani: nel periodo giugno-settembre a concedersi una vacanza sarà solo il 51% dei cittadini, poco più di 30 milioni di italiani, con una riduzione di circa il 23% rispetto al 2019, quando il numero di persone che si concesse una villeggiatura fu di oltre 39 milioni. Dopo la Puglia, nella top3 delle mete ci sono Sicilia (24%) e Sardegna (18%), ma scala posizioni in classifica la montagna (Trentino in testa) che sarà scelta dal 15% degli italiani, a dimostrazione di come si punti sempre più al relax. Gli italiani sceglieranno una vacanza più breve: chi sta pianificando le partenze mette in conto di passare in media 7 giorni fuori casa.