A Molfetta, arriva Mercatincentro. Mercatini tematici al centro e in periferia dedicati all’artigianato, prodotti della terra, enogastronomia e antiquariato

Mercatini, street food, artigianato, enogastronomia, prodotti della terra al centro e in periferia a Molfetta arriva MercatinCentro, il nuovo progetto voluto dall’Assessorato al Marketing Territoriale del Comune di Molfetta. L’iniziativa è stata pensata per abbinare lo shopping al recupero degli spazi urbani. MercatinCentro vuole essere una vetrina d’eccellenza per produttori legati alla tradizione molfettese e pugliese, rappresenta una ghiotta occasione per conoscere e acquistare prodotti genuini che hanno la capacità di trasmettere tradizione e antichi saperi, che rimandano alle nostre tradizioni. MercatinCentro rappresenta un’opportunità di incontro tra quanti ricercano il buon cibo di qualità e chi propone senza intermediazioni un'ampia offerta di prelibatezze, tutte da scoprire e da provare e tante occasioni d’acquisto per collezionisti, appassionati di artigianato e antiquariato. Saranno numerosi gli artigiani presenti con i loro stand: con le vie dei sapori si punterà a valorizzare il territorio con i prodotti tipici della nostra terra e del nostro mare, con le strade del gusto si cercherà di innalzare la qualità dell’offerta culinaria tipica molfettese attingendo al polo delle eccellenze spazio tra i mercati tematici sarà dato anche all’artigianato di qualità, ai mobili d’epoca, prodotti artigiani realizzati sul momento, sartoria fatta a mano, vinili rari, bigiotteria di qualità, oggettistica storica, collezioni introvabili. “Per decenni il commercio è stato insieme alle rimesse dei marittimi - uno dei due pilastri su cui la comunità Molfettese ha costruito una storia di successo e di coesione sociale – ha dichiarato Pasquale Mancini assessore al Marketing Territoriale del Comune di Molfetta. Le strade del commercio hanno segnato i tempi e la storia della nostra Città, divenendo autentici luoghi di socializzazione e - quando il commercio al dettaglio ha ricevuto i primi contraccolpi dalla grande distribuzione - le strade si sono svuotate, lasciando dietro di se saracinesche abbassate. Con MERCATINCENTRO intendiamo ricostruire il rapporto tra mercato e territorio, riportare la gente per strada, ristabilire un equilibrio di presenze e rilancio positivo del territorio. Nei mercatini KM0 i protagonisti saranno i prodotti locali e il lavoro dei nostri contadini. I farmer’s market permettono ai cittadini consumatori di sperimentare direttamente i vantaggi dell’etichettatura dei prodotti agroalimentari, di guardare in faccia chi coltiva e raccoglie riannodando un circuito virtuoso che proveremo a far diventare una vera e profonda esperienza di acquisto, ha concluso Mancini.” Per informazioni contattare: Responsabile Ufficio Marketing Territoriale – 080.995.6235 – enzo.laforgia@comune.molfetta.ba.it – Pec: suap@cert.comune.molfetta.ba.it - marketingterritoriale@comune.molfetta.ba.it