Alberto Angela ospite del Libro Possibile al Teatro Petruzzelli.

È il divulgatore scientifico più seguito d'Italia, autore e conduttore di trasmissioni tv di grande successo come 'Ulisse - Il piacere della scoperta' e 'Meraviglie', su Rai 1.



Domenica 20 gennaio, alle 10.30, Alberto Angela sarà graditissimo ospite del Libro Possibile al Teatro Petruzzelli. Incontro UNICO in Puglia organizzato in collaborazione con il Comune di Bari e la fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli.



Alberto Angela ci racconterà la figura complessa ed affascinante di Cleopatra, donna di grande potere e di forti passioni che ha legato Oriente e Occidente. Per questo, non c'è cornice migliore di Bari, città simbolo del Mediterraneo per i rapporti con l'Oriente.



Ingresso gratuito. È necessaria la prenotazione tramite messaggio alla nostra pagina Facebook o chiamando il numero: +39 340 364 8305.