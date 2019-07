Battiti Live a Bari, svelato il cast: ecco chi sarà sul palco per il gran finale

Tutto pronto per il gran finale a Bari del Battiti Live 2019. L'appuntamento con l'ultima tappa dello show di RadioNorba è per domenica 28 luglio, sul lungomare: il palco infatti sarà allestito sul molo San Nicola.

Gli ospiti annunciati a Bari

Intanto, arrivano i nomi degli ospiti attesi a Bari. Sul palco si esibiranno Alessandra Amoroso, Francesco Renga, Ofenbach, Lp, Maneskin, Fabrizio Moro, Achille Lauro, Elettra Lamborghini, Boomdabash, Max Pezzali, Francesco Gabbani, Elodie, Annalisa, Gabry Ponte, Dark Polo Gang e Joey. Tra i nomi spiccano, appunto, quelli di due star internazionali: Ofenbach ed Lp. I due dj parigini sono esplosi tre anni fa con la hit “Be Mine”, che nel 2017 è stato anche il brano più suonato dalle radio italiane, e da allora sono rimasti sempre ai vertici di tutte le classifiche con tutti i loro singoli, fra cui “Paradise”, altro brano di successo. Producono musica rock, deep house e dance pop. Il loro nuovo singolo si chiama “Rock It”.

Ma i grandi nomi presenti nella quinta e ultima tappa di Battiti Live 2019 non finiscono qui. C’è attesa per Alessandra Amoroso, che quest’anno festeggia i 10 anni di carriera, caratterizzati dalla pubblicazione di album e singoli di successo e tour sempre sold out. Un’ascesa straordinaria, culminata con l’album con l’album “10”, da cui è estratto l’ultimo singolo, “Forza e Coraggio”, e il “10 tour”, terminato il 13 maggio. Nei giorni scorsi Alessandra ha anche radunato i suoi fans a Roma, per salutarli prima di prendersi un meritato periodo di pausa. Quella sul palco di Battiti Live potrebbe essere davvero l’ultima occasione di assistere ad un live della cantante salentina prima di questo stop. E sul palco di Battiti, a Bari, si esibirà certamente anche con i suoi amici e colleghi Boomdabash, con cui ha collaborato quest’estate nel “Mambo salentino”, autentico tormentone.

Esordio assoluto sul palco di Battiti, altrettanto atteso, quello dei Maneskin, fenomeno rock esploso da un paio d’anni, capaci di conquistare 12 dischi di platino e 4 dischi d’oro. A proposito di rock, torna anche a Bari il fenomeno musicale di quest’anno, Achille Lauro, con la sua “Rolls Royce” e gli ultimi singoli estratti dall’album che gli ha fatto svoltare la carriera, “1969”.

Il gran finale del Battiti Live porterà sul palco della radio del sud anche alcune grandissimi della musica italiana, partendo da Francesco Renga a Max Pezzali. Nel cast di Bari ci saranno anche Fabrizio Moro, Annalisa ed Elodie, attesa anche Elettra Lamborghini. Nel cast anche Francesco Gabbani e il collettivo trap italiano Dark Polo Gang.

“Sarà la degna chiusura di un tour che probabilmente non dimenticheremo mai”, sottolinea il presidente di Radionorba Marco Montrone. “Abbiamo addosso ancora l’adrenalina e l’emozione che ci ha restituito il pubblico in queste 4 tappe e la soddisfazione per gli ascolti televisivi, vogliamo vivere ed offrire un’altra ed ultima serata come le quattro procedenti e chiudere a Bari nel migliore dei modi questa diciassettesima edizione”.

Preshow e diretta televisiva

Anche a Bari, come in tutte le altre tappe, il pubblico in piazza potrà rivolgere delle domande direttamente agli artisti sul palco: tra i ragazzi ci sarà la webstar e attrice 16enne, Mariasole Pollio. Lo spettacolo andrà in onda in diretta televisiva su Telenorba e RadionorbaTv oltre che ovviamente sulle frequenze di Radionorba e in streaming su radionorba.it e su norbaonline.it. Il 7 agosto, inoltre, andrà in onda in differita su Italia1. La regia televisiva è firmata da Luigi Antonini. Lo show, organizzato con il patrocinio del Comune di Bari e della Regione Puglia, inizierà alle 21 circa, ma le attività in piazza cominceranno sin dal primo pomeriggio, con il sound check e un pre show pomeridiano condotto dai dj della radio del sud Marco Guacci e Claudia Cesaroni con musica, divertimento e tanti gadget offerti dagli sponsor di Battiti Live. Quest’anno i partner dell’evento sono Tim, Fiat, Coca Cola Future Legend, Nuii, Dok e Famila, Carta Wow, Nintendo Switch, Caseificio Montrone e Acqua Amata, hair stylist ufficiale Wella. L’ingresso è gratuito.