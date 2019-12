Aspettando Tolo Tolo, Checco Zalone lancia 'Immigrato': un singolo in attesa del nuovo film

Una canzone come 'trailer' per il suo nuovo film. Checco Zalone coglie di sorpresa i suoi fan postando su Fb il suo 'Immigrato': il suo nuovo singolo, in cui il comico, cantando 'in stile Celentano', mette insieme (con la sua consueta ironia) i luoghi comuni sugli immigrati. A fine video, il promemoria per i fan: "Ci vediamo al cinema il 1° gennaio", per l'uscita del suo nuovo film, Tolo Tolo.