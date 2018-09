Sei romanzi per attraversare il tempo, al Petruzzelli tornano le 'Lezioni di Storia'

Sei incontri per raccontare epoche e grandi eventi storici attraverso i romanzi. Si chiama 'Romanzi nel Tempo' il terzo ciclo dele 'Lezioni di storia' che prenderà il via al Teatro Petruzzelli il prossimo 21 ottobre. Sei appuntamenti di domenica mattina, alle 11, fino al 9 dicembre, per l'iniziativa ideata da Editori Laterza in collaborazione con la Fondazione Lirico Sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari.

Ad aprire il ciclo sarà domenica 21 ottobre Alessandro Barbero con Guerra e pace di Lev Tolstoj, un romanzo che è una straordinaria testimonianza, realistica e visionaria al tempo stesso, sugli uomini, le armi, le tecniche, le regole dell’arte della guerra. Il 28 ottobre Giuseppe Barone affronterà Il Gattopardo, un’opera che ha rappresentato nella forma più compiuta il tradimento delle aspirazioni risorgimentali, chiedendosi però se quel romanzo abbia restituito davvero la complessa realtà storica e sociale della Sicilia di quel tempo. Il 4 novembre Paolo Macry porterà sul palcoscenico del Petruzzelli il lato oscuro di una città incantevole e dannata come Napoli: da Il ventre di Napoli di Matilde Serao a Gomorra di Roberto Saviano. Il 18 novembre sarà la volta di Emilio Gentile che prenderà le mosse da un libro-scandalo, Tropico del Cancro di Henry Miller, per introdurci alla crisi dell’Europa degli anni ‘30. Con Oscar Iarussi domenica 25 novembre seguiremo le orme di Carlo Levi che nel suo Cristo si è fermato a Eboli seppe svelare agli italiani la dimensione magica, la rassegnazione contadina ma anche il riscatto di “tutte le Lucanie del mondo”. Domenica 9 dicembre chiude il ciclo Salvatore Lupo che prenderà spunto da un grande classico, Il Padrino di Mario Puzo, per smontare miti e stereotipi dell’universo mafioso. Tutte le lezioni saranno introdotte da Annamaria Minunno.

I biglietti (platea, I e II ordine 10-12 euro; dal terzo ordine 5- 7 euro) sono acquistabili al Botteghino del Teatro Petruzzelli ‒ Corso Cavour n. 6 ‒ dal lunedì al sabato dalle ore 11:00 alle ore 19:00. Prevendita: Solo abbonamenti da venerdì 21 settembre a sabato 29 settembre. Prevendita generale da lunedì 1 ottobre. Vendita nei giorni degli incontri a partire dalle ore 10:00. On-line: www.bookingshow.it Infoline: 080 9752 810 E-mail botteghino@fondazionepetruzzelli.it