Luminarie e attrazioni per grandi e piccini: Polignano si prepara al suo 'Meraviglioso Natale'

Dalle 'luci d'artista' in arrivo da Salerno al Villaggio di Babbo Natale, con i mercatini e le attrazioni per i più piccoli, ma non solo. Saranno questi alcuni dei punti di forza del 'Meraviglioso Natale' di Polignano. La prima edizione della manifestazione è in programma quest'anno dal 16 novembre al 6 gennaio.

L'iniziativa sarà presentata ufficialmente martedì prossimo, 6 novembre, nel corso di una conferenza stampa che si terrà alle 10.30 presso il museo Pino Pascali.

"Polignano - dicono gli organizzatori - si appresta ancora una volta ad essere un polo d’attrazione per migliaia di visitatori e questa volta il mare farà da splendida cornice. Il nostro comune si propone inoltre di diventare anche una base, un punto di partenza per gite e itinerari nella grande Puglia, dal Salento al Gargano".

