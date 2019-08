In corsa per Miss Italia: anche tre baresi in gara alle prefinali nazionali

Sono sette le ragazze pugliesi ancora in corsa per un posto alle finali nazionali di Miss Italia. Fino a domani, mercoledì 28 agosto, sono in corso a Mestre le prefinali nazionali, che si concluderanno con la scelta delle 80 finaliste del concorso di bellezza.

La Puglia si è già assicurata la sua rappresentanza grazie alla salentina Giada Pezzaioli, chesi è guadagnata l'accesso in finale grazie al titolo di miss Puglia conquistato domenica scorsa ad Altamura, nella tappa regionale conclusiva del tour organizzato dall’agenzia esclusivista per la Puglia di Miss Italia, Parole e Musica di Mimmo Rollo.

Ma attraverso la partecipazione alle prefinali nazionali, altre sette pugliesi sono in corsa per assicurarsi la partecipazione a Miss Italia. Tra loro anche tre ragazze baresi. In gara ci sono: Lucia Bello, miss Sport Puglia, 21enne di Mola di Bari (Ba); Chiara Leone, miss Be much Puglia, 21enne di Bari, Anna Francesca Laraspata, miss Kissimo Biancaluna Puglia, 19enne di Monopoli (Ba); Cosmary Fasanelli, miss Miluna Puglia, 18enne di Brindisi; Maria Campaniello, miss Rocchetta Puglia, 18enne di Foggia; Ilaria Petruccelli, miss Cinema Puglia, 18enne di Cerignola (Fg); Floriana Russo, miss Sorriso Puglia, 21enne di Ginosa (Ta).

Lucia Bello, miss Sport Puglia, 21 anni, di Mola di Bari, è insegnante tecnico di karatè ed è impegnata in due percorsi di studio: una quinquennale di Osteopatia e una triennale di Scienze motorie. Si definisce dinamica, intraprendete e versatile e si augura che l’esperienza di Miss Italia possa darle tanto e di rappresentare al meglio la regione Puglia. Anna Francesca Laraspata, miss Kissimo Biancaluna Puglia, 19 anni, di Monopoli, insegna e pratica danza sportiva. È alta 175 cm, capelli neri e occhi castani. Si definisce carismatica, determinata e leale. Le piace molto sorridere. Chiara Leone, miss Be much Puglia, 21 anni, di Bari, è ballerina di danza classica e studia a Milano per diventare insegnante al Teatro alla Scala. Si definisce determinata, matura e un po’ permalosa. Partecipa a Miss Italia per superare i suoi limiti, per poter entrare nel mondo dello spettacolo e specialmente perché era una sogno di sua nonna.