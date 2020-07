La Puglia del cinema riparte: a Monopoli il primo ciak di 'Lolita', serie tv con Luisa Ranieri

In Puglia ripartono le produzioni cinematografiche, e a segnare la ripresa è, a Monopoli, il primo ciak di 'Lolita', serie tv diretta da Luca Miniero, con protagonista Luisa Ranieri. La nuova fiction di punta del palinsesto di Rai Uno è prodotta dalla BiBi Film di Angelo Barbagallo e dalla Zocotoco di Luca Zingaretti per Rai Fiction, ed è realizzata con il supporto di Apulia Film Commission.

Le lavorazioni hanno preso il via oggi: ad accogliere la produzione, sul set monopolitano, la presidente di Apulia Film Commission Simonetta Dellomonaco e il direttore generale Antonio Parente, che hanno incontrato il produttore Angelo Barbagallo, il cast artistico e tutti i lavoratori impegnati sul set pugliese.

“L’inizio delle riprese di “Lolita” – hanno commentato Dellomonaco e Parente-, ci rende particolarmente felici. Poter riprende le attività cinematografiche nella nostra Regione, rappresenta un segnale importante per la ripresa lavorativa di un comparto importante per tutto il Paese. Un settore che in questi mesi ha sofferto molto, ma che si spera possa presto tornare ad essere un tassello importante sotto il profilo culturale, creativo, economico e lavorativo”.

Tratto dai racconti della scrittrice pugliese Gabriella Genisi, Lolita Lobosco è un personaggio immaginario dai tratti caratteristici del commissario, ma con la capacità di mantenere una femminilità e un calore proprio delle donne, nonostante il lavoro molto impegnativo che svolge dietro la scrivania della Questura.

Le riprese pugliesi dureranno 10 settimane e, dopo la città di Monopoli, la lavorazione della fiction si sposterà a Bari dove saranno realizzate prevalentemente riprese in esterna.

(Luisa Ranieri foto Napolitoday)