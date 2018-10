Riapre al pubblico il Museo Archeologico di Santa Scolastica: pronte le prime sale

Il Museo Archeologico di Santa Scolastica prende forma, e apre al pubblico le prime sale espositive.

Grazie al completamento del restauro del portico e di alcuni ambienti dell’ex convento, i visitatori potranno accedere alla sezione dedicata all’Archeologia di Bari che espone reperti provenienti da scavi effettuati, anche in tempi recenti, in vari luoghi della città. L'inaugurazione dei nuovi spazi museali è fissata per questo pomeriggio alle 18. L’intervento è stato possibile grazie a finanziamenti del Ministero per i Beni e le attività culturali e della Regione Puglia e precede di qualche mese l’apertura delle sezioni museali allestite con i reperti delle collezioni provinciali al piano terreno e al primo piano di Santa Scolastica.

“Quello che comincia domani con la riapertura delle prime sale del Museo archeologico, sarà per Bari un lungo weekend di arte e cultura - dichiara il sindaco Decaro -. Sabato e domenica sarà possibile, infatti, visitare gratuitamente gli spazi del Museo archeologico allestiti e, grazie al FAI, riapriremo per due giorni il Teatro Margherita restaurato, dove sono in fase di ultimazione i lavori. Inoltre domenica, nell’ambito dell’iniziativa nazionale Famiglie al museo, tutte le famiglie potranno visitare gratuitamente le sale della Pinacoteca della Città metropolitana. Un vero e proprio percorso che segue la linea del mare, dal bastione di Santa Scolastica al palazzo di via Spalato, passando per il Teatro Margherita che è costruito proprio sul mare. Avevamo preso un impegno chiaro con i cittadini: riaprire i contenitori culturali della città e passo dopo passo lo stiamo portando a termine”.