Donne come noi, tratto dall’omonimo libro edito da Sperling & Kupfer, in scena al Teatro Kismet

l teatro Kismet – Opificio per le arti di Bari il 26 e 27 ottobre 2018 e il 3 novembre riapre le porte ai suoi spettatori con un prologo della stagione “Farsi Mondo”, a cura di Teresa Ludovico.

Si parte il 26 ottobre con Donne come noi , tratto dall’omonimo libro edito da Sperling & Kupfer, scritto dai giornalisti della redazione di “Donna Moderna” in occasione dei 30 anni della rivista, diretta dalla pugliese Annalisa Monfreda. Donne come noi raccoglie 100 storie di italiane contemporanee che con la forza della loro tenacia, competenza e coraggio hanno fatto qualcosa di importante.

Lo spettacolo di Giulia Minoli ed Emanuela Giordano, porta in scena 5 artiste che interpretano di volta in volta alcune delle protagoniste del libro, accompagnato da pianoforte, violoncello e fisarmonica. Interprete principale è l’attrice e cantante Tosca con Giovanna Famulari, Maria Chiara Augenti, Anna Mallamaci, Rita Ferraro e Fabia Salvucci: insieme per raccontare donne che hanno cambiato la loro vita e quella delle altre, che sono una speranza, che possono essere prese come esempio. Tra le tante: Fabiola Gianotti direttrice generale del CERN, Pinin Brambilla Barcilon restauratrice dell’Ultima cena, Elena Cattaneo farmacologa, biologa e senatrice a vita, nota per le sue ricerche sulle cellule staminali e sulla malattia di Huntington, Chiara Vigo tessitrice, ultima maestra di bisso al mondo, Paola Zukar signora del rap, manager di artisti come Fabri Fibra e Marracash, Roberta Buzzolani procuratore capo di Sciacca, Francesca Bosco una delle più note cybercriminologhe d’Italia, Bebe Vio schermitrice e campionessa paralimpica, Sofia Goggia tra le più importanti sciatrici e vincitrice della medaglia d’oro nella discesa libera ai recenti Giochi Olimpici invernali.

Ingresso libero su prenotazione: è necessario mandare una mail a spettacolo.donnecomenoi@ mondadori.it Nell’oggetto indicare la città, nel testo inserire nome, cognome, numero di telefono, numero di biglietti (massimo 2).