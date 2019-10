Un Halloween tutto speciale al Petruzzelli di Bari con il nuovo Family Concert

Volete passare un Halloween diverso dal solito, magari nel vostro Teatro preferito, sulle note della grande musica? Giovedì 31 ottobre alle 18.00 al Petruzzelli è in programma un nuovo Family Concert! Sul podio Alvise Casellati, solista Federico Regesta, prima viola della nostra Orchestra.

In programma: Ouverture in do minore op. 62 "Coriolano" di Ludwig van Beethoven, Romanza per viola e orchestra, in Fa maggiore, op. 85 e Kol Nidrei, per viola e orchestra, op. 47 di Max Bruch (1838-1920), Danse macabre, in sol minore, op. 40 di Camille Saint-Saëns (1835-1921) e Una notte sul Monte Calvo, poema sinfonico di Modest Musorgskij (1839-1881).

I biglietti sono già in vendita al botteghino del Teatro Petuzzelli e su www.vivaticket.it.

I biglietti costano 1 euro per i bambini e i ragazzi fino ai 13 anni di età e solo 5 euro per gli altri spettatori.

Informazioni: 080.975.28.10.