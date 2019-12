Lezioni di Storia, Emilio Gentile racconta al Petruzzeli le vicende umane e professionali di Margherita Grassini

Proseguono nel mese di dicembre gli appuntamenti delle Lezioni di Storia in programma al Teatro Petruzzelli e dedicate a “L’Italia delle donne”.

Domenica 8 dicembre Emilio Gentile ci racconterà le vicende umane e professionali di Margherita Grassini Sarfatti tra le prime donne in Europa ad occuparsi, ai primi del ‘900, di critica d’arte. Fascista per amore e per convinzione accompagnò Mussolini nella sua scalata al potere, fino alla svolta delle leggi razziali, cui fa seguito l’inevitabile esilio.

8 dicembre 2019

Emilio Gentile

Margherita Sarfatti: la musa del Duce

Socialista della prima ora, femminista, regina degli ambienti delle avanguardie artistiche, giornalista brillante, Margherita Sarfatti scoprì Mussolini ai primi passi della sua ascesa. Fascista per amore e per convinzione, lo accompagnò nella sua scalata al potere, stilandone la biografia, Dux : un best seller internazionale. Inevitabile l’epilogo drammatico: la Sarfatti, convinta assertrice del primato italiano, era ebrea. Ne pagò il prezzo con l’emarginazione e l’esilio.

Emilio Gentile è professore emerito dell’Università di Roma La Sapienza

A seguire, domenica 22 dicembre si terrà l’ultimo appuntamento in programma per questo quarto ciclo e con Simona Colarizi ci avvicineremo ai nostri tempi affrontando il tema del movimento femminista che nel 1968 scuote la società sollevando il velo sulle ipocrisie, le violenze, le libertà e i diritti negati che opprimevano le donne anche nella nuova Italia democratica.

Tema della lezione è, infatti, “La scoperta della diversità: donne e uomini prima e dopo il femminismo”. Simona Colarizi parlerà di quella mobilitazione che ha portato milioni di donne a scoprire e ad affermare la propria specifica identità, a prendere coscienza di una diversità di valori, di sentimenti, di emozioni con i quali gli uomini sono oggi obbligati a confrontarsi.

Le lezioni sono introdotte dalla giornalista Annamaria Minunno.

Il ciclo “Lezioni di Storia – L’Italia delle donne” ideato dagli Editori Laterza, è organizzato in collaborazione con la Fondazione Lirico Sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari, con il patrocinio del Comune di Bari - Assessorato alle Politiche culturali e turistiche e della Regione Puglia, Assessorato Industria Turistica e Culturale Gestione e Valorizzazione dei Beni Culturali concesso con disposizione n. SP6/0000434/2019.

L’iniziativa è realizzata grazie al sostegno di Exprivia Italtel, Global Thinking Foundation, Masmec, UniCredit.

Info su www.laterza.it