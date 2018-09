Al Petruzzelli "Il disfacimento dell’Occidente", la crisi dell’Europa degli anni ‘30 raccontata da Emilio Gentile

Il 18 novembre per il ciclo delle Lezioni di Storia. Romanzi nel Tempo, che si terrà al Teatro Petruzzelli alle 11.00 sarà la volta di Emilio Gentile che prenderà le mosse da un libro-scandalo, Tropico del Cancro di Henry Miller, per introdurci alla crisi dell’Europa degli anni ‘30.

Il ciclo “Lezioni di Storia – Romanzi nel Tempo” ideato dagli Editori Laterza, è organizzato in collaborazione con la Fondazione Lirico Sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari, con il patrocinio del Comune di Bari - Assessorato alle Culture, Turismo, Partecipazione, Attuazione del Programma e della Regione Puglia, Assessorato Industria Turistica e Culturale Gestione e Valorizzazione dei Beni Culturali concesso con disposizione n. SP6/0000513/2018. L’iniziativa è realizzata grazie al sostegno di Exprivia Italtel, Masmec, Unicredit. Info su www.laterza.it

Domenica 18 novembre 2018

Il disfacimento dell’Occidente ‒ a partire da Tropico del Cancro di Henry Miller

Emilio Gentile

“Ci saranno ancora calamità, ancora morte, disperazione. Non c’è il minimo indizio di cambiamento. Il cancro del tempo ci divora. I nostri eroi si sono uccisi o si uccidono… Non ho soldi, né risorse, né speranze. Sono l’uomo più felice del mondo”. Inizia così il romanzo autobiografico Tropico del Cancro di Henry Miller, un americano a Parigi, pubblicato in Francia nel 1934. Giudicato un’oscena pornografia, fece subito scalpore e per quasi trent’anni fu vietato fuori della Francia. Divenne un caso letterario mondiale: scandaloso Miller non lo era perché narratore osceno, ma perché si definiva un uomo felice mentre narrava lo sfacelo di una civiltà.

Emilio Gentile è professore emerito dell’Università di Roma La Sapienza