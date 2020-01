La famosa pianista Lise De La Salle in concerto al Petruzzelli

Il 20 gennaio alle 20.30 al Petruzzelli è in cartellone il recital della pianista di fama mondiale Lise De La Salle!

In programma: “12 variazioni sulla canzone francese “Ah, vous dirai je-Maman” in Do Maggiore KV 265 di Wolfgang Amadeus Mozart, Sonatine in fa diesis minore, M. 40, Une barque sur l’océan, Oiseaux tristes, Alborada del Gracioso, dalla raccolta “Miroirs” Valses nobles ed sentimentales di Maurice Ravel e Ballata n. 1 in sol minore, op. 23 e Ballata n. 4 in fa minore, op. 52 di Fryderyck Chopin.

Informazioni: 080.975.28.10, www.fondazionepetruzzelli.it

Botteghino del Teatro Petruzzelli, aperto dal lunedì al sabato dalle 11.00 alle 19.00, www.vivaticket.it.