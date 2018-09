Al Petruzzelli "La mafia americana" raccontata da Salvatore Lupo per l'ultimo incontro su "Lezioni di Storia"

Domenica 9 dicembre chiude il ciclo degli incontri Lezioni di Storia. Romanzi nel Tempo Salvatore Lupo che prenderà spunto da un grande classico, Il Padrino di Mario Puzo, per smontare miti e stereotipi dell’universo mafioso.

Domenica 9 dicembre 2018

La mafia americana ‒ a partire da Il Padrino di Mario Puzo

Salvatore Lupo

I mafiosi si richiamano al senso dell’onore, all’amicizia, a regole giuste intese a evitare la violenza e a mantenere la pace, in particolare rivolgendosi a quanti vogliono convincere che la mafia non li minaccia, ma che anzi io li protegge. Una mitologia fascinosa che non vive solo nella fiction: nella storia della due mafie ‒ siciliana e americana ‒ abbiamo criminali che si modellano sull’immagine del patriarca all’antica, intellettuali che li dipingono come tali e mafiosi che traggono da queste rappresentazioni modelli utili per legittimarsi.

Salvatore Lupo insegna Storia contemporanea all’Università di Palermo

Il ciclo “Lezioni di Storia – Romanzi nel Tempo” ideato dagli Editori Laterza, è organizzato in collaborazione con la Fondazione Lirico Sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari, con il patrocinio del Comune di Bari - Assessorato alle Culture, Turismo, Partecipazione, Attuazione del Programma e della Regione Puglia, Assessorato Industria Turistica e Culturale Gestione e Valorizzazione dei Beni Culturali concesso con disposizione n. SP6/0000513/2018. L’iniziativa è realizzata grazie al sostegno di Exprivia Italtel, Masmec, Unicredit. Info su www.laterza.it

