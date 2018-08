In gara per il sogno di Miss Italia: a Cellamare le finali regionali

Le bellezze pugliesi si danno appuntamento a Cellamare. Si terrà questa sera, nel borgo antico della cittadina barese, una delle ultime due selezioni regionali per Miss Italia 2018 (l'altro appuntamento è a Cisternino il 20 agosto).

Nel corso della serata, organizzata dall’agenzia “Parole & Musica” di Mimmo Rollo, da più di venti anni esclusivista per la Puglia del concorso Miss Italia, sarà assegnata la fascia di Miss Miluna Puglia 2018. Un titolo che per la vincitrice varrà l’accesso alle Prefinali Nazionali di Jesolo, in programma dal 3 al 9 settembre, oltre che alla finalissima di Miss Puglia che si terrà giovedì 30 agosto a Candela.

Ieri intanto, un'altra finale regionale si è tenuta a Serracapriola, con l'incoronazione di Marisa Maggio, classe 1996, cerignolana, che rappresenterà la nostra regione con il titolo di Miss Cinema Puglia 2018 alle prefinali nazionali di Miss Italia 2018 previste a Jesolo dal 3 al 9 settembre 2018.