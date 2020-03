Novità reddito di cittadinanza 2020: le informazioni utli

Al reddito di cittadinanza 2020, un tema sicuramente sempre scottante, sono state introdotte diverse modifiche. Le novità riguardano nel dettaglio l'Isee e il calcolo del reddito. Scopriamole nel dettaglio.

Le modifiche

Tra le diverse novità ricordiamo le cause per richiedere l'Isee 2020, nel dettaglio è possibile richiedere l'Isee corrente: se uno dei componenti del nucleo familiare perde il lavoro; se uno dei componenti perde un trattamento assistenziale, previdenziale o indennitario esente da Irpef; se si verifica una riduzione dei redditi del 25%. Oltre alle cause per la richiesta, ulteriore modifica è riservata al calcolo Isee: da gennaio, infatti, l'utente potrà utilizzare per il calcolo Isee i redditi dei due anni precedenti in caso di licenziamento, riduzione del reddito e così via (cd. doppia opzione di calcolo Isee). Infine, terza ed ultima modifica, è l'ipotesi che il governo con la nuova Legge di Bilancio 2020 non possa escludere delle modifiche per quanto riguarda il beneficio: come la sospensione temporanea del sussidio e delle sanzioni più severe.

Scadenza e rinnovo

Per chi ha già richiesto il reddito di cittadinanza lo scorso anno, saprà che la sua scadenza è prevista al diciottesimo mese di fruizione. Nonostante ciò, al nucleo familiare viene data la possibilità di tornare a richiederlo dopo i 18 mesi, ma ad alcune condizioni. Prima di tutto, occorre possedere ancora i requisiti per poter fare nuovamente richiesta. Infine, come dice l'articolo 3, comma 6 del decreto 4/2019 il reddito di cittadinanza può essere rinnovato solo “previa sospensione dell’erogazione del medesimo per un periodo di un mese prima di ciascun rinnovo”. In poche parole, prima di tornare a beneficiarne è obbligatoria la sospensione di almeno un mese.