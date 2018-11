Van Gogh protagonista al Margherita: nel teatro restaurato arriva 'The Experience'

Una 'experience' tutta da vivere, immergendosi direttamente nelle opere più celebri di Van Gogh. Sarà la mostra internazionale 'Van Gogh alive - The experience' a segnare la riapertura del restaurato Teatro Margherita, nuovo spazio espositivo della città.

Come anticipato oggi da Repubblica Bari, la mostra dovrebbe arrivare in città da novembre a gennaio. Il particolare allestimento non prevede quadri esposti, ma la 'full immersion' in un ambiente illuminato esclusivamente dalle immagini delle opere del grande maestro, così nitide e reali da coinvolgere emotivamente il visitatore e farlo sentire totalmente inserito nel contesto delle opere. Oltre 3.000 immagini raffiguranti i quadri di Van Gogh vengono proiettate a pieno schermo grazie ad una particolare tecnologia basata su 50 proiettori ad alta definizione, una grafica multi canale e un suono surround contribuiscono a creare uno dei più coinvolgenti ambienti multi-screen al mondo.