'La ragione del terrore' di Teatro Koreja in scena al Teatro Kismet di Bari

Quarto e ultimo appuntamento della rassegna Focus Puglia curata da Teresa Ludovico e dedicata alle realtà di teatro contemporaneo più interessanti del nostro territorio, domenica 20 gennaio alle 21.00 con



LA REGIONE DEL TERRORE

di Teatro Koreja

testo di Michele Santeramo

regia Salvatore Tramacere

con Michele Cipriani e Anna Chiara Ingrosso

assistente alla regia Giulia Falzea

scene e luci Bruno Soriato

sonorizzazione Giorgio Distante

realizzazione scene Mario Daniele

costumi Simona Lisi

tecnici Alessandro Cardinale e Mario Daniele



C’è un uomo che ha bisogno di farsi perdonare qualcosa. Lui ha bisogno di farsi perdonare un fatto grave, qualcosa che lei, la donna, proprio non riesce a dimenticare. Per farlo, ha bisogno di raccontare quel che è successo a un pubblico, perché ciascuno tra i presenti comprenda la ragione del terrore. Sembra un destino connaturato all’uomo: si reagisce al male subito con il male, in una spirale che sembra essere senza soluzione. Se hanno distrutto la città in cui vivevi, se hanno ammazzato i tuoi, se ti hanno costretto a lasciare tutto e scappare, come vuoi reagire? Tutto, secondo Vittorini, è profondamente nell’uomo. Il male non esisterebbe se non fosse nell’uomo, nel singolo uomo. E allora, se è così, anche la soluzione al male deve essere nell’uomo. Lo spettacolo prova a ragionare su questi temi, per capire se esiste una ragione al terrore provocato, al dolore, alla violenza. Un racconto sull’apparente inevitabilità di certe conseguenze, perché ci sono storie che nella loro linearità sembrano semplici. E poi non bisogna stupirsi quando deflagrano, perché era prevedibile.



BOTTEGHINO:

BIGLIETTO - unico 8 euro

ABBONAMENTO - 4 spettacoli 20 euro



biglietti e abbonamento acquistabili su www.vivaticket.it e presso:

- Teatro Kismet, strada San Giorgio Martire 22/F

[tel. 080 579 76 67; dal lunedì al venerdì, ore 17.00-20.00]

- Infopoint turistico, Piazza del Ferrarese, 29

[tel. 080 524 2244; tutti i giorni, ore 10.00-13.00 e 15.00-19.00]

- Cittadella degli artisti Molfetta, Via Bisceglie 775

[tel. 080 338 70 82; tutti i giorni tranne il lunedì, ore 17.00

-20.00]

- tutti i punti vendita Vivaticket, tra cui Box Office/La Feltrinelli Bari, con una maggiorazione sul costo del biglietto.





Info:

Teatro Kismet | strada San Giorgio Martire 22/F

080 579 76 67

botteghino@teatrokismet.it

www.teatridibari.it