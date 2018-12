Gianni Ciardo con “Ricordo al futuro” in scena al Teatro Kismet di Bari

Proseguono al teatro Kismet di Bari le repliche del nuovo spettacolo di e con Gianni Ciardo “Ricordo al futuro”, scritto dall'attore barese insieme con Ebe Guerra. Lo spettacolo, inserito nelle stagione teatrale “Prosit” diretta dallo stesso Ciardo, andrà in scena nei giorni 1, 2, 3 e 4 gennaio 2019 sempre alle 21 al teatro Kismet (info e prenotazioni: 351.226.10.88).

La storia prende le mosse da un cinema in cui due coppie hanno appena finito di vedere un film. Fra riflessioni e litigi fulminanti, due amici si ritrovano, senza sapere come, in una casa di campagna nel 1918, dove incontrano un austero signore e due nipoti. Li incontreranno le stesse donne che stanno per sposare nella vita contemporanea, che tuttavia non li riconoscono. Fra incredulità ed equivoci leggeri, le loro vite cambieranno. O forse no?

L’intreccio si muove attraverso il solco leggero del guizzo che il cambio spazio-temporale è in grado di offrire, non senza sorprese che chiederanno la grande complicità del pubblico. In scena assieme a Gianni Ciardo, Franco Ferrante, Marilù Quercia, Tiziana Gerbino, Michele Grossi, Valeria Iannone. Le scene sono di Damiano Pastoressa, le musiche a cura di Gianni Ciardo e le luci di Maurizio Lillo.