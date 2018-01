"R. OSA - 10 esericizi per nuovi virtuosismi" in scena al Teatro Kismet di Bari

R. OSA è una performance che si inserisce nel filone poetico di Silvia Gribaudi, coreografa che con ironia dissacrante porta in scena l’espressione del corpo, della donna e del ruolo sociale che esso occupa con un linguaggio “informale” nella relazionale con il pubblico. R. OSA si ispira alle immagini di Botero, al mondo anni 80 di Jane Fonda, al concetto di successo e prestazione. R.OSA è uno spettacolo in cui la performer è una “one woman show” che sposta lo sguardo dello spettatore all’interno di una drammaturgia composta di 10 esercizi di virtuosismo. R.OSA è un’esperienza in cui lo spettatore è chiamato ad essere protagonista volontario o involontario dell’azione artistica in scena. R.OSA fa pensare a come guardiamo e a cosa ci aspettiamo dagli altri sulla base dei nostri giudizi. Lo spettacolo mette al centro una sfida, quella di superare continuamente il proprio limite. R.OSA è in atto una rivoluzione del corpo, che si ribella alla gravità e mostra la sua lievità.

La Corte Ospitale / Silvia Gribaudi Performing Art

R. OSA - 10 esericizi per nuovi virtuosismi

di Silvia Gribaudi / contributo creativo Claudia Marsicano / disegno luci Leonardo Benetollo / costumi Erica Sessa / consulenza artistica Antonio Rinaldi, Giulia Galvan, Francesca Albanese e Matteo Maffesanti

con Claudia Marsicano - vincitrice premio UBU 2017 Nuova Attrice Under 35

coreografia e regia SILVIA GRIBAUDI