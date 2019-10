Week-end del 26 e 27 ottobre 2019: gli eventi a Bari e provincia

Il mese di ottobre si chiude con numerose sagre al profumo di castagne, olive e vino. Numerosi appuntamenti a teatro per grandi e piccini, e con le visite guidate per le vie del centro storico barese e tra i borghi della provincia. Imperdibile l'evento di Terlizzi dedicato alla Notte delle Streghe e all'Inquisizione medievale dove ci saranno grandi spettacoli di fuoco, giocoleria, equilibrismo e danza aerea.

'Vino Primitivo e Melagrana Pugliese alla di 7^ Edizione di 'Bacco per Bacco' a Turi

Il 26 e 27 ottobre il Centro Storico di Turi è pronto ad accogliere più di 50 mila visitatori regalando momenti di gusto, divertimento e musica. L'edizione 2019 sarà caratterizzata dalla partecipazione di numerosissimi ospiti in grado di coinvolgere i visitatori con danze popolari, musica e performance di ogni tipo.

Camminata tra gli olivi, itinerari, passeggiate e degustazioni nella terra dell’olio

La storia di un borgo e quella di un frantoio, il paesaggio millenario degli oliveti e il lavoro quotidiano di un’azienda. E intorno arte, cultura, tradizioni, costumi delle terre della Puglia. È il mondo genuino e vero che l’Associazione Nazionale Città dell’olio ci fa scoprire con la terza edizione della Camminata tra gli olivi. L’appuntamento è fissato per domenica 27 ottobre fra colline, sentieri, terrazze e borghi di fascino.

A Terlizzi 'La Notte delle Streghe e l'inquisizione medievale'

Falsari, maghi, indovini, barattieri, meretrici, golosi, lussuriosi, streghe ed eretici vi attendono il 26 e 27 Ottobre nel centro storico di Terlizzi dove la retta via è smarrita.

Terza edizione della Sagra della Castagna a Molfetta

Sarà possibile degustare ottime caldarroste, accompagnate da pettole e un buon bicchiere di vin brûlé.‬ Quest’anno ad accompagnare la serata la musica della Biss band, nota street band bitontina, e del gruppo itinerante Bassa Musica Città di Molfetta.

'Viaggi spaziali', lo spettacolo di astronomia in scena al Planetario

Partendo dal cielo stellato visibile ad occhio nudo si farà un viaggio straordinario per grandi e piccoli sino ai confini dello spazio e del tempo. Si ammirerà la bellezza della Via Lattea, attraverso le coloratissime nebulose dalle quali nascono le stelle e si conoscerà la fine del nostro Sole.

Sport e sana competizione a Bari con il Gran Prix Triathlon e la Ganten Bari21 Half Marathon

Il prossimo fine settimana sarà per la città un grande weekend di sport con il circuito di gare del Gran Prix Triathlon e le migliaia di maratoneti attesi per partecipare alla Half Marathon organizzata in collaborazione con Laguna Running SSDrl e con MG Sport. Scopri i programmi completi.

Al Demodè i Marlene Kuntz e la festa 'International Love Party'

Al Demodè di Modugno il live dei Marlene Kuntz e la festa “International Love Party”, per l’avvio della ventesima stagione invernale, sotto la direzione artistica dell’agenzia Formidable e in una location che presenta alcune novità.

Octobeer Bari fest

Venerdì 25 e sabato 26 fiumi di birra scorreranno dagli spillatori di Eataly. Due serate di festa gli amici del Birrificio I Peuceti, di SBAM - Social Brewery Alta Murgia, del Birrificio Svevo, di Matà - Craft Beer ed i nostri vicini di casa del Birrificio Bari.

Bitonto e le edicole votive

Il percorso si snoderà per i vicoli del centro antico di Bitonto, ripercorrendo le principali testimonianze della devozione popolare, attraverso la disamina delle numerose edicole votive: dalle più datata risalente alla fine del XIV secolo a quelle novecentesche.

Quarta edizione delle Lezioni di Storia nel Teatro Petruzzelli

Al Petruzzelli si legge la storia del nostro paese attraverso le vicende di alcune grandi figure femminili e, alla fine, attraverso la biografia collettiva del movimento delle donne che, dopo il Sessantotto, ha innervato le grandi battaglie civili su divorzio, interruzione di gravidanza, diritto di famiglia. Una scelta di genere per dare una visione più completa e complessa degli eventi del passato, lontano e più recente.