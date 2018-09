Gli attivisti del M5S in piazza contro l'abbandono della plastica: a Santo Spirito e Torre a Mare arriva #iosonoplasticfree

Anche Bari ha aderito al progetto #Iosonoplasticfree, l'iniziativa lanciata a livello nazionale dal Movimento 5 stelle per sensibilizzare la cittadinanza al corretto smaltimento della plastica. Due i quartieri scelti per montare i gazebo da cui è partito il volantinaggio e gli interventi di esperti sul tema: a Santo Spirito (nella piazza dei Mille) e a Torre a Mare (nella rotonda di piazzetta Mar de Plata).

Durante gli eventi sono intervenuti anche il senatore pentastellato Vincenzo Garruti, la deputata Francesca Anna Ruggiero e il consigliere comunale Sabino Mangano. In particolare l'iniziativa si è concentrata sulla salvaguardia dell'ambiente marino, dove troppo spesso vengono abbandonati contenitori in plastica. Un evento che non ha mancato di attirare i curiosi, che si sono scattati anche selfie con i frame realizzati per l'occasione. "Nei nostri mari confluiscono ogni secondo - hanno spiegato durante l'incontro - 250 chili di plastica e già ne contengono 300 tonnellate. Molti dei rifiuti ritornano sulle nostre spiagge, quindi il cambiamento deve partire da noi".