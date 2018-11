Blitz dei volontari di Retake al porto di Mola: recuperati 200 chili di polistirolo

Quasi 200 chili di polistirolo 'rubato' al mare, per assicurare una maggiore pulizia nell'area portuale di Mola. È stata la sfida dei volontari di Retake, che ieri mattina hanno ripulito il tratto costiero, ritrovando anche altri oggetti, oltre alle 57 buste di polistirolo e altro materiale. Nei sacconi della spazzatura sono infatti finite tre buste di ciabatte da mare, cinque boe, una muta da sub, quattro palline da tennis, tre reti disincagliate, un salvagente e persino un cric per auto.

"Il polistirolo viene utilizzato nella grande distribuzione per tenere il pesce congelato. I piccoli pescatori di Mola che lavorano con il mercato del pesce non lo usano. I nostri acquisti possono condizionare anche l’ambiente... acquistate pesce fresco, locale!" il commento dei volontari