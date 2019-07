Volontari in azione sulla Costa nord barese: rimossi 150 kg di rifiuti. E spuntano i messaggi 'motivazionali'

Oltre 150 kg di rifiuti raccolti sia in mare che a terra sulla costa nord barese, nel tratto tra il distaccamento aeronautico e il lido L'Aragosta . È il risultato dell'ultimo clean-up dei volontari dell'associazione 'VogliAMO Santo Spirito pulita', che ieri si sono armati di sacchi della spazzatura, guanti e pinze per ripulire le aree invase dai bagnanti. Ritrovando non pochi oggetti 'strani', tra cui caschi, travi in metallo, pezzi di aspirapolvere, stralci di reti, tubi, e persino pezzi di barche.

Un momento anche di convivialità, che ha visto la benedizione da parte del parroco Don Fabio. Dopo i tanti clean up, i residenti di Santo Spirito hanno deciso non solo di dare l'esempio, ma anche di invogliare i bagnanti con frasi motivazionali: ecco perché sono stati realizzati tre pannelli con pezzi di legno ritrovati sulle aree marine ripulite, sui quali sono stati incisi messaggi come 'Il mondo è un bel posto e per esso vale la pena di lottare'. Due di questi sono stati al momento installati vicino al mare nel Braccio di Ponente a Santo Spirito, mentre il terzo fa bella mostra di se in uno dei bar della zona.

Gallery