Chi di voi in prossimità di un evento importante, di un'uscita, di un matrimonio, per motivi lavorativi non ha avuto la necessità di lasciare i figli nelle mani di una persona fidata come quella della baby sitter! Un po' mamma, un po' compagna di giochi e un po' 'insegnante' la baby sitter deve destreggiarsi tra tutte queste figure per conquistare la fiducia di tutta la famiglia ed essere per tutti il punto di riferimento in particolari occasioni.

E' un mestiere che richiede davvero tanto impegno e una spiccata dote materna corredata di pazienza, e autorevolezza necessaria per non perdere mai il giusto controllo sui piccoli insieme ad un mix di premura e dolcezza come dovrebbe essere una vera mamma.

Mettersi nei panni di una mamma sia emotivamente che concretamente, è questo che dovrebbe per prima cosa fare la baby sitter.

Se siete alla ricerca di una baby sitter occorre valutare la sua esperienza di lavoro, la sua istruzione e la sua formazione, le sue competenze, i suoi dati personali. Insieme a tutto questo dovete valutare bene se possa fare al caso vostro, alla vostra situazione familiare, ai vostri impegni. Tutto questo lo dovete evincere chiaramente dal suo Curriculum Vitae e da un incontro conoscitivo faccia a faccia.

Possiamo riassumere i compiti più richiesti alla baby sitter:

curare l'igiene dei bambini (bagnetto, doccia, denti)

addormentare e risvegliare i bambi

accompagnare i bambini a scuola o a fare sport

vestire i bambini

cucinare

Molto richiesta ed apprezzata anche la capacità di intrattenimento e quella di aiuto quotidiano nello svolgere i compiti scolastici. Un plus importante è la capacità di insegnare una lingua straniera, soprattutto in caso di baby sitter madrelingua.

Come trovare una baby sitter a Bari e provincia:

Il passaparola resta la prima fonte di informazioni. Le mamme più grandi sapranno sicuramente consigliare le neo-mamme sulle qualità che le hanno maggiormente colpite delle loro baby sitter. Online vi segnaliamo il portale specializzato Sitly che contiene più di 590.000 tra annunci divisi tra genitori e babysitter in tutta Italia. Soltanto a Bari ci sono ben più di 3800 babysitter tra cui scegliere.

Se volete contribuire segnalandoci altri siti affidabili e fonti sicure da cui attingere per la ricerca potete scrivere a baritoday@citynews.it