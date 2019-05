A Bari la Biblioteca dei ragazie e ragazze che favorisce l'incontro-scambio tra generazioni e culture diverse

La Biblioteca dei Ragazzi/e di Bari, è un servizio pubblico per bambini/e, ragazzi/e e famiglie promosso dal Comune di Bari – Ass.to al Welfare e gestito dalla Cooperativa Sociale Progetto Città.

Ha come obiettivo la valorizzazione del patrimonio bibliografico e documentario comunale dedicato ai minori e conta un patrimonio librario di oltre 6.000 volumi.

Offre attività socio-culturali, ludico-educative e ricreative rivolte a bambini/e, ragazzi/e, famiglie; valorizza il libro come strumento di espressione, promozione e sviluppo della cultura infantile e favorisce l'incontro-scambio tra generazioni e culture diverse e con la comunità sociale di appartenenza.

Tra i servizi proposti ritroviamo:

prestito dei libri

laboratori di scrittura creativa

letture e narrazioni animate, incontri con autori/trici e illustratori/trici, mostre tematiche

mini-reading di testi per l'infanzia,

visite guidate e animate per scuole e gruppi

A richiesta, la Biblioteca progetta e realizza percorsi di lettura e bibliografie a tema, legate a specifici obiettivi didattici ed educativi.

Il servizio è rivolto ai Bambini ed ai ragazzi residenti nel Comune di Bari.

Come iscriversi

Le famiglie interessate possono accedere direttamente e liberamente alla biblioteca, dove verranno fornite tutte le informazioni utili per usufruire dei servizi o per partecipare alle attività.

Centro Polifunzionale "FUTURA"

sito all'interno del Parco

Cittadino di Largo 2 Giugno

Tel. 0809262102

E-mail:biblioteca@progettocitta.org

APERTURA:

da Ottobre a Maggio

Mar-Gio: 9.00-13.00

Mar-Gio-Sab: 16.00-19.00

Dom: 10.00-13.00

da Giugno a Settembre

Lun-Sab: 17.00-20.00

Sab: 10.00-12.00

I costi

Quota di tesseramento annuale di € 10.00 per partecipare alle attività (con ISEE superiore ai 3000,00€)

Quota di partecipazione pari a 0,50€ a minore per gli istituti scolastici che intendono far partecipare i propri studenti alle attività

Prestito di libri gratuito

(Comune di Bari)