I consultori familiari: servizi e indirizzi

Il Consultorio Familiare si occupa di assistenza sanitaria, psicologica e sociale al singolo, alla coppia, alla famiglia.

Interviene per favorire:

- La sana e responsabile espressione della sessualità in un armonico sviluppo della persona;

- La procreazione libera e consapevole;

- La salute della donna con particolare riferimento alla maternità;

- L'armonico sviluppo delle relazioni familiari e della coppia nonché dei rapporti fra genitori e figli.



Per raggiungere questi obiettivi promuove ed attua programmi di educazione sessuale, assiste la donna gravida e nei casi previsti dalla Legge quella che desidera interrompere la propria gravidanza.



Assicura in modo capillare le vaccinazioni obbligatorie e quelle facoltative ai bambini da 0 - 3 anni.



Offre consulenza per quanto attiene il diritto di famiglia e le adozioni.



Opera per la prevenzione dei tumori femminili del collo dell'utero e del seno.





Ecco l'elenco dei consultori presenti a Bari e provincia:

Consultorio Familiare Acquaviva delle Fonti

Via Vittime di Via Fani 70021 ACQUAVIVA DELLE FONTI BA

telefono: 080 3077048 - 7027

email: consultorio.acquaviva@asl.bari.it

orari: Dal lunedì al venerdì ore 08.30 - 13.30

Il lunedì ore 15.00 - 18.00 - dedicato a "Spazio giovani"

Consultorio Familiare Alberobello

VIALE MARGHERITA 70011 ALBEROBELLO BA

telefono: 080 4328308

orari:

lunedi', giovedi' e venerdi' dalle 09.00 alle 13.00

martedi' dalle 15.30 alle 18.30

Consultorio familiare Altamura

Corso Federico II° di Svevia, 87 70022 ALTAMURA BA

telefono: 080 3108249 - 8076

email: consultorio.altamura@asl.bari.it

orari:

- Il lunedì 7.45 - 14.15 e 14.45 - 18.15

- dal martedì al venerdì 7.45 - 14.15

SPORTELLO GIOVANI:

- Il lunedì 15.00 - 17.00

Consultorio Familiare Bari Murat - S. Nicola

via Caduti di via Fani, 25 BARI

telefono: 080 5844359 - 4356

email: consultorio.barimurat@asl.bari.it

orari:

Dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 13.30

mercoledì dalle 15.00 alle 17.30

Consultorio Familiare Bari - Libertà

Piazza Chiurlia 70122 BARI

telefono: 080 5844654

email: consultorio.bariliberta@asl.bari.it

orari:

dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 13.30

martedì dalle 15.00 alle 17.30

Consultorio Familiare Bari Carbonara

Via Vaccarella, 38 BARI - CARBONARA

telefono: 080 5844832 - 4829

email: consultorio.baricarbonara@asl.bari.it

orari:

dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 13.30

martedì pomeriggio dalle 15.00 alle 17.30

Consultorio Familiare Bari Carrassi - San Pasquale

Via Omodeo, 7 1° piano BARI

telefono: 080 5844058

email: consultorio.baricarrassi@asl.bari.it

orari:

dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 13.30

giovedì dalle 15.00 alle 17.30

Consultorio Familiare Bari Japigia

Via Aquilino, 1 70126 BARI

telefono: 080 5842736 - 2758

email: consultorio.barijapigia@asl.bari.it

orari:

dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 13.30

giovedì dalle 15.00 alle 17.30

Consultorio Familiare Bari Picone - Poggiofranco

Via Caduti di Via Fani, 25 VI piano BARI

telefono: 080 5842039 - 2041

email: consultorio.baripicone@asl.bari.it

orari:

dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 13.30

lunedì pomeriggio dalle 15.00 alle 17.30

Consultorio Familiare Bari S.Spirito - Palese

Vico Traversa N. 11 (vicinanze Banco di Napoli - via Napoli) BARI S.SPIRITO

telefono: 080 5843029 - 3019

email: consultorio.barisantospirito@asl.bari.it

orari:

dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 13.30

martedì dalle 15.00 alle 17.30

Consultorio Familiare Bari San Paolo

Via Cacudi, 31 c/o Casa della Salute BARI

telefono: 080 5843857 - 3869

email: consultorio.barisanpaolo@asl.bari.it

orari:

dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 13.30

mercoledì dalle 15.00 alle 17.30

Consultorio Familiare Bari San Pio

Piazzetta Eleonora BARI - SAN PIO

telefono: 080 5843957 - 080 5336649

email: consultorio.barisanpio@asl.bari.it

orari:

martedì dalle 08.30 alle 13.30 e dalle 15.00 alle 17.30

mercoledì dalle 08.30 alle13.30

Consultorio Familiare Bitonto

Via G. Comes 31, c/o ex ospedale 70032 BITONTO BA

telefono: 080 3737201 - 7271

email: consultorio.bitonto@asl.bari.it

orari:

dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 13.30

giovedì dalle 14.45 alle 18.15 (dedicato a "Spazio Giovani")

Consultorio Familiare Bitritto

Via G. Pascoli, 23 70020 BITRITTO BA

telefono: 080 5843129 - 080 637361

email: consultorio.bitritto@asl.bari.it

orari:

18 MARZO 2020:

SI AVVISA LA GENTILE UTENZA CHE PER SOPRAGGIUNTE SITUAZIONI CONDINGENTI SI RENDE NECESSARIA LA CHIUSURA DEL CONSULTORIO DI BITRITTO MANTENENDO L'APERTURA SOLO SU MODUGNO NEI SEGUENTI ORARI:

- MARTEDI' 7.45 - 14.15

- VENERDI' 7.45 - 14.15 / 14.45 - 18.15

Dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 13.30;

martedì e giovedì dalle 16.00 alle 18.00

Consultorio Familiare Capurso

via Torricella, 54 70010 CAPURSO BA

responsabile: GIUSEPPE FUCILLI

telefono: 080 4626318 - 6334

email: consultorio.capurso@asl.bari.it

orari:dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 13.30

martedì e mercoledì dalle 15.30 alle 17.30

Consultorio Familiare Casamassima

CORSO VITTORIO EMANUELE 87 C/O ex Ospedale Miulli 70010 CASAMASSIMA BA

telefono: 080 4050053

email: consultorio.casamassima@asl.bari.it

orari:da lunedì al venerdì dalle 08.00 alle 14.00

martedì e giovedì dalle 15.30 alle 18.30

Consultorio Familiare Cassano Delle Murge

Via IV Novembre, n°4 70020 CASSANO DELLE MURGE BA

telefono: 080 3077913 - 7932 - 7912

email: consultorio.cassano@asl.bari.it

orari:

Dal Lunedì al Venerdi dalle 07.45 alle 14.45

Giovedì Pomeriggio dalle 14.45 alle 18.15

Consultorio Familiare Conversano

Via E. de Amicis, 30 c/o ex ospedale 70014 CONVERSANO BA

telefono: 080 4091300 - 1373

email: consultorio.conversano@asl.bari.it

orari:Dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 12.30

martedì dalle 15.30 alle 18.00

Consultorio Familiare Corato

VIALE VITTORIO VENETO, 14 70033 CORATO BA

telefono: 080 8984827 - 080 3608641

email: consultorio.corato@asl.bari.it

orari:dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 13.30

giovedì pomeriggio dalle 15.15 alle 17.45

Consultorio Familiare Gioia Del Colle

VIA DEI FRATI FRANCESCANI RIFORMATI - EX OSPEDALE PARADISO 70023 GIOIA DEL COLLE BA

telefono: 080 3489465

email: consultorio.gioiadelcolle@asl.bari.it

orari:dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 13.30

martedì dalle 15.30 alle 18.00

Consultorio Familiare Giovinazzo

Via Papa Giovanni XXIII c/o Cittadella della salute 70054 GIOVINAZZO BA

telefono: 080 3357817 - 7800

email: consultorio.giovinazzo@asl.bari.it

orari:

dal lunedì al venerdì dalle 08.00 alle 14.00

martedì e giovedì dalle 16.00 alle 18.00

Consultorio Familiare Gravina

Via S.Domenico ex Ospedale 70024 GRAVINA IN PUGLIA BA

telefono: 080 3077936 - 7940

email: consultorio.gravina@asl.bari.it

orari:

- lunedì, mercoledi, giovedì e venerdì 7.45 - 14.15

- martedì 7.45 - 14.15 e 14.45 - 18.15

SPORTELLO GIOVANI:

- Il martedì 15.00 - 17.00

Consultorio Familiare Locorotondo

Piazza Marconi, 26 c/o ex ospedale 70010 LOCOROTONDO BA

responsabile sanitario: Raffaella Daniela Genco

telefono: 080 4351224 -226

email: consultorio.locorotondo@asl.bari.it

orari:

dal lunedì al venerdì dalle 8.30.00 alle 13.30

martedì dalle 15.00 alle 18.00

Consultorio Familiare Modugno

Via Paradiso, 18/F 70026 MODUGNO BA

telefono: 080 5843172

email: consultorio.modugno@asl.bari.it

orari:dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 13.30

lunedì e giovedì dalle 16.00 alle 18.00

Consultorio Familiare Mola di Bari

Corso Italia, 21 70042 MOLA DI BARI BA

telefono: 080 4717717

email: consultorio.mola@asl.bari.it

orari:dal lunedì al venerdì dalle 08.00 alle 13.30

martedì dalle 15.00 alle 18.00

Consultorio Familiare Molfetta

Corso Fornari, 1 c/o Istituto Apicella 70056 MOLFETTA BA

telefono: 080 3357516 - 7515

email: consultorio.molfetta@asl.bari.it

orari:

dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 13.30

martedì e giovedì dalle 15.30 alle 18.00

Consultorio Familiare Monopoli

VIALE ALDO MORO 102 - piano terra MONOPOLI BA

responsabile: Antonella Giuliani

telefono: 080 4149444

email: consultorio.monopoli@asl.bari.it

orari:dal lunedì al venerdì dalle 08.00 alle 13.30

martedì dalle 15.00 alle 18.00

Consultorio Familiare Noci - Alberobello

Via della Repubblica, 2 c/o ex Ospedale 70015 NOCI BA

responsabile sanitario: Raffaella Daniela Genco

telefono: 080 4050720 – 745-759-722

email: consultorio.noci@asl.bari.it

orari:dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 13.30

martedì dalle 15.00 alle 18.00

Consultorio Familiare Noicattaro

VIA PAOLO VI, 6 70016 NOICATTARO BA

telefono: 080 4626976

email: consultorio.noicattaro@asl.bari.it

orari:dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 13.00

lunedì dalle 15.30 alle 18.00

Consultorio Familiare Polignano

Via Don L. Strurzo 70044 POLIGNANO A MARE BA

telefono: 080 4050120 - 122

email: consultorio.polignano@asl.bari.it

orari:dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle ore 12.30

martedì dalle 16.00 alle 18.00

Consultorio Familiare Putignano - Castellana Grotte

Via De Cataldo,1 70017 PUTIGNANO BA

responsabile: Raffaella Daniela Genco

telefono: 080 4050535 -534-533

email: consultorio.putignano@asl.bari.it

orari:

dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.30

mercoledì dalle 15.00 alle 18.00

Consultorio Familiare Rutigliano

Via S. Francesco d'Assisi, 194 70018 RUTIGLIANO BA

telefono: 080 4776613

email: consultorio.rutigliano@asl.bari.it

orari:dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 13.00

giovedì dalle 15.30 alle 18.00

Consultorio Familiare Ruvo di Puglia

CORSO PIAVE, 80 70037 RUVO DI PUGLIA BA

telefono: 080 3608267 - 8276

email: consultorio.ruvo@asl.bari.it

orari:dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 13.30

martedì dalle 15.15 alle 17.45

Consultorio Familiare Sammichele di Bari

VIA MICHELANGELO BUONARROTI 1 70010 SAMMICHELE DI BARI BA

telefono: 080 4050159 - 0190

orari:dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 13.30

martedì dalle 15.30 alle 18.00

Consultorio Familiare Santeramo in Colle

Via Togliatti, 5 70029 SANTERAMO IN COLLE BA

telefono: 080 3035715

email: consultorio.santeramo@asl.bari.it

orari:

- lunedì, martedì mercoledi, e venerdì 7.45 - 14.15

- giovedì 7.45 - 14.15 e 14.45 - 18.15

SPORTELLO GIOVANI:

- Il giovedì 15.00 - 17.00

Consultorio Familiare Terlizzi

Via ASTI, 5 70038 TERLIZZI BA

telefono: 080 3608451

email: consultorio.terlizzi@asl.bari.it

orari:

dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 13.30

giovedì pomeriggio dalle 15.15 alle 17.45

Consultorio Familiare Toritto

VIA Prof. PACCIONE (c/o Ospedale Vecchio) TORITTO BA

telefono: 080 3830989 - 0974

email: consultorio.toritto@asl.bari.it

orari:dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 13.30

giovedì dalle 15.00 alle 18.00

Consultorio Familiare Triggiano

Via A. Moro, 32 c/o Ospedale 70019 TRIGGIANO BA

responsabile: GIOVANNI GALLONE

telefono: 080 4626578 - 6579 - Ginecologia: 080 4626597 - 6596

email: consultorio.triggiano@asl.bari.it

orari:dal lunedì al venerdì dalle 08.00 alle 13.30

martedì e giovedì dalle 15.30 alle 17.30

Consultorio Familiare Turi

Via De Donati Giannini, 10 70010 TURI BA

telefono: 080 4050192

orari:dal lunedì al venerdì dalle 08.00 alle 14.00

martedì dalle 15.30 alle 18.00

