Gli orari di autobus e metropolitana a Bari durante le festività

Sono molti i cittadini che chiedono come cambiano le corse durante i weekend e i festivi: un'informazione importante per poter pianificare il viaggio in tutta sicurezza. Ecco le informazioni utili

ESERCIZIO ESTIVO 2020

L’AMTAB S.p.A. informa che da venerdì 19 giugno 2020, andrà in vigore il servizio estivo di Trasporto Pubblico Locale esercito da questa Azienda. Si evidenzia che il servizio urbano nelle giornate festive e/o domenicali effettuerà le ultime corse alle ore 22:00 circa. I nuovi orari e percorsi potranno essere consultati sul sito internet aziendale www.amtab.it e/o richiesti agli Operatori del Numero Verde 800450444. Gli orari di transito dei bus affissi sulle paline di fermata saranno sostituiti nel più breve tempo possibile.

Invece gli orari festivi della Metropolitana di Bari in vigore dal 8 luglio 2020 sono scaricabili a questo link.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.