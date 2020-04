Acquedotto Pugliese seleziona 7 quadri, la richiesta di chiarimenti a Emiliano: "Era necessario durante la pandemia?"

I consiglieri regionali pugliesi di Fratelli d'Italia, Erio Congedo e Francesco Vendola, hanno presentato un'interrogazione per far luce sulla nuova selezione interna di Acquedotto Pugliese per "sette posttazioni di quadro".

"Ci eravamo lasciati - affermano i due consiglieri - chiedendo al presidente Emiliano di spiegarci quale emergenza stesse spingendo Acquedotto Pugliese ad attivare ben 16 selezioni interne, tanto da non poter neppure attendere che il governo decretasse l’inizio della fase due; le fasi invece avanzano spedite proprio in Aqp, tanto che è già stata lanciata una nuova selezione. Parliamo di un’azienda che ha come mission il servizio idrico integrato, quindi come mai queste esigenze sorte in piena pandemia?".

"Volendo entrare nel merito - aggiungono -, notiamo un’ulteriore anomalia: a fronte di due anni di anzianità in azienda, se ne chiedono ben cinque di esperienza 'in incarichi di Direzione Lavori/Responsabile del Procedimento…'. Ci chiediamo: se un dipendente interno ricopre già da tempo quell’incarico, perché sono necessari cinque anni di esperienza?"

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Ci viene il sospetto - sostengono Congedo e Ventola -che queste selezioni siano tagliate su misura per sanare incarichi conferiti in passato senza selezioni, in quanto nell’azienda sembra che l’anzianità di mansione sia modellata sulle esigenze cogenti".