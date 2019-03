Bando per 50 assunzioni di interinali negli aeroporti di Bari e Brindisi, Carrieri: "Solo 5 giorni per presentare domanda"

"È del 12 marzo l'avviso di un'agenzia interinale napoletana di ricerca di 50 operatori unici aeroportuali (scaricatori di bagagli) per l'aeroporto di Bari e Brindisi, il cui termine finale di presentazione delle candidature è giá spirato il 17 marzo. Neppure 5 giorni per conoscere il bando, presentare candidatura, allegare la.necessaria documentazione": a chiedere chiarimenti sull'avviso è il consigliere comunale di Forza Italia Giuseppe Carrieri.

L'esponente d'opposizione si rivolgerà alla Magistratura per "attenzionare" le procedure " al fine di verificare il rigoroso rispetto delle prescrizioni assunzionali previste per le societá pubbliche dal dlgs 175/2016". Nel frattempo Carrieri si rivolge al primo cittadino: "Poichè il Comune di Bari è socio di Aeroporti di Puglia - aggiunge - oggi in consiglio comunale inviterò il sindaco (con una risoluzione urgente) a chiedere ad AdP la riapertura dei termini per la presentazione delle candidature, per consentire la partecipazione ai tantissimi disoccupati baresi".