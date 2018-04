"Un utente su due" insoddisfatto del servizio Amtab: audizione del presidente Vulcano in Comune

Un cittadino su 2 insoddisfatto della puntualità del servizio di trasporto e della pulizia dei mezzi, con particolari critiche su quest'ultimo aspetto: gli utenti non promuovono completamente il servizio di trasporto bus Amtab. E' quanto è emerso dall'audizione del presidente dell'azienda municipalizzata, Pierluigi Vulcano in Commissione Enti Partecipati a Palazzo di Città. L'esito del confronto, è stato commentato dal consigliere comunale Michele Picaro (Forza Italia): "Attendiamo - spiega - atti sanzionatori dalla competente ripartizione Enti Partecipati e successivi provvedimenti. Stiamo incalzando gli attori del servizio con critiche costruttive e proposte per migliorarne la qualità per gli utenti".